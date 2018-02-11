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Beyaz Saray terörle ortak mücadele dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, terör örgütlerini finanse eden Amerika'nın Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü. Beyaz Saray'dan inandırıcılığı olmayan terör açıklaması geldi; "ortak mücadele".

İHA | 11.02.2018 - 23:37..
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Beyaz Saray terörle ortak mücadele dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster görüştü. Beyaz Saray, teröre karşı ortak çalışmanın genişletilmesinde yolların arandığını belirtti.

Beyaz Saray terörle ortak mücadele dedi

"İKİ ÜLKENİN KAYGILARI TARTIŞILDI"

Beyaz Saray, Kalın ve McMaster'ın görüşmesinden sonra, iki ülkenin öncelikleri ve kaygılarının tartışıldığı açıkladı.

Kalın ve McMaster’ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları bütünüyle ele alındığı, "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

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