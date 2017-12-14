Beyaz Saray Tillerson’un Kuzey Kore çağrısına karşı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Salı günü yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin istemesi halinde Washington Kuzey Kore ile her zaman konuşmaya hazır ve ilk görüşmeyi ön şartsız olarak yapmak istiyor” demişti.

BAŞKAN TRUMP ONAY VERMİŞ MİYDİ

Tilerson’un Kuzey Kore ile diyalog isteğini açıklamadan önce Pyongyang ile her türlü görüşmeyi reddeden ABD Başkanı Donald Trump’ın olurunu alıp almadığının belirsiz olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson-REUTERS/Jonathan Ernst

"ABD'NİN KUZEY KORE POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ"

Milli Güvenlik Konseyi sözcüsü ise, son füze testinden sonra Kuzey Kore ile görüşmeye yer olmadığını söyledi. Sözcü, ABD yönetiminin Kuzey Kore politikasının değişmediğini, ABD yönetiminin Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore ile diyalog ihtimaline açık olduğunu tekrar tekrar belirttiğini söyledi. Sözcü, görüşmelerin yapılması için Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınma konusunda samimi ve anlamlı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, ABD yönetimin Kuzey Kore’nin davranışlarında köklü değişiklikler oluncaya kadar beklemesi konusunda ısrar edilmesi hususunda fikir birliği içinde olduğunu söyledi.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ

Kuzey Kore, 29 Kasım’da 75 günlük aradan sonra kıtalar arası balistik füze testi yapmıştı. Kuzey Kore, son denediği füze ile ABD’nin her noktasına nükleer silah atma kapasitesine sahip olduğunu açıklamıştı.