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Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ettiği dua ile başlaması dikkati çekti.

AA | 17.08.2018 - 06:21..
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Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Amerikan medyasının da takip ettiği ve Trump’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Bakan Pompeo’nun duasıyla başladı.

Trump, bakanlara teşekkür ettikten sonra, "Toplantıya Pompeo'nun duasıyla başlayacağız." diyerek sözü Dışişleri Bakanına bıraktı.

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

ASKERDE OKUDUĞU DUAYI DİLLENDİRDİ

Pompeo ise "Askerlik günlerinde sıkça okuduğu bir duayı okuyarak toplantıya başlamak istediğini" belirtti.

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

"Ey Tanrı, babamız, ey insanın kalbini arayan, samimiyetine ve gerçeğe yaklaşmamıza yardım et" sözleriyle başlayan duasında Pompeo'nun "Dürüstlükte ve temiz düşüncede iktidarımızın gücünü arttır" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Pompeo'nun yaklaşık bir dakikalık duasının ardından kabine üyeleri Trump'a kısa notlar halinde gündeme ilişkin bilgi sundu. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

ABD YÖNETİMİNDE EVANJELİK HAKİMİYETİ

ABD Başkanı Trump dindar biri olarak bilinmese de başta Başkan Yardımcısı Evanjelik Mike Pence olmak üzere kabinedeki bazı isimlerin dini ritüellerini medyanın önünde de yapmaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

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