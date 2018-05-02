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Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

İran'ın nükleer anlaşmanın yapıldığı dönemde yalan söylediğini belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, anlaşmanın aynı şekilde devam etmemesi gerektiğini söyledi.

AA | 02.05.2018 - 01:30..
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Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın 7 yıl daha devam etmesi durumunda söz konusu ülkenin çok daha ileri seviyeye ulaşacağını söyleyen Sanders, "Başkan Trump anlaşmayı değiştirmek için çabalıyor" dedi.

"İRAN EN BAŞTA YALAN SÖYLEDİ"

Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Sanders, "Temel problem (İran'la nükleer) anlaşmanın tamamen yanlış iddialar üzerine yapılmasıydı. İran en başta yalan söyledi. Onlar dürüst olmayan aktörlerdi, böylece anlaşma doğru olmayan şeyler üzerine yapıldı. Bizim de şimdi bununla ilgili büyük bir problemimiz var." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

"DEVAM EDERSE İRAN DAHA İLERİ SEVİYEYE ULAŞIR"

İran'ın nükleer kapasitesinin, anlaşmanın yapıldığı dönemde ifade edildiğinden daha ileri düzeyde olduğunu savunan Sanders, "Eğer anlaşma şimdiki haliyle devam ederse 7 yıllık süre içinde İran çok daha ileri bir seviyeye ulaşacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin en büyük hatasının en başta bu tür bir anlaşmaya imza atması olduğunu ifade eden Sanders, Donald Trump yönetiminin bu hatayı düzeltmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

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Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

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