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Beyaz Saray: Trump Kaşıkçı için CIA ile görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

AA | 30.10.2018 - 03:29..
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Sanders, CIA'in Donald Trump’ı bilgilendirdiğini hatırlatarak, “Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” dedi.

Beyaz Saray: Trump Kaşıkçı için CIA ile görüştü

SES KAYITLARI HAKKINDA KONUŞMADI

Sanders, "Başkan, ülke dışında istihbarat toplamak amacıyla yaptığı görüşmeler sonrasında CIA Direktörü Gina Haspel'le geçen hafta görüştü ve şu anda hükümet farklı seçenekleri değerlendiriyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız." şeklinde konuştu.

Sözcü Sanders, CIA Direktörü Haspel'in Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar sırasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği" hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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