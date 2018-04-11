Beyaz Saray: Tüm seçenekler masada

Sivillere karşı yapılan kimyasal silah saldırısının sorumlularını Rusya ve Suriye hükümeti olarak belirleyen Trump'ın henüz karar vermediği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Tüm seçenekler masada ifadesi" kullanıldı.

"TRUMP SURİYE VE RUSYA'YI SORUMLU TUTUYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor. Suriye konusunda henüz son karar verilmedi, tüm seçenekler masada" denildi.

SON SALDIRIDA 78 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Beşar Esad rejimi, başkent Şam’daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan’da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump saldırının ardından Şam’a operasyon sinyalleri vermişti. Rusya ise ABD’nin Suriye’yi vurması durumunda füzeleri engelleyeceği açıklamasını yapmıştı.