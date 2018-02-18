taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını 'son derece olasılık dışı' söylemiyle ifade etti.

AA | 18.02.2018 - 02:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK’nın sosyal medya üzerinden yaydığı "Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

İFTİRALARI YAYAN ESAD REJİMİ

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Esad rejimine bağlı SANA haber ajansı, Afrin'deki ilçe hastanesinin Kürt kökenli yöneticisinin açıklamalarına dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde Afrin'in Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan etkilenerek tedavi altına alındığı ileri sürmüştü.

KARA PROPAGANDALARI ÇÖKTÜ

SANA'nın resmi internet sitesinde bu açıklamalara yer verilmesine rağmen, iddialara ilişkin görüntülerin bulunmaması dikkati çekti. Habere ilişkin sadece bir kaç fotoğraf karesi paylaşılmıştı.

Rejimin haber ajansının kara propagandasına rağmen iddia edilen olaya ilişkin terör örgütü PYD/PKK'ya yakın bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler tam aksini gösteriyor.

Paylaşılan videolarda, söz konusu kişilerin bilincinin açık ve konuşabildiği, rahat hareket edebildiği, vücudunda kızarma veya titreme olmadığı açık şekilde görülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

16
Eniştelerini ve ablasını vurup intihar etti

Eniştelerini ve ablasını vurup intihar etti

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

17
Kosova, bağımsızlığının 10. yılını kutluyor

Kosova, bağımsızlığının 10. yılını kutluyor

6
Tek yumurta ikizi kardeşlere tek yumurta ikizi eşler

Tek yumurta ikizi kardeşlere tek yumurta ikizi eşler

26
MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

6
İran: ABD'nin Kürt bölgelerine girmesine izin vermeyiz

İran: ABD'nin Kürt bölgelerine girmesine izin vermeyiz

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM