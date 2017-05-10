Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik konusunda teminat verdik

YPG'nin silahlandırılmasıyla ilgili Türkiye'nin tepkileri hakkında açıklama yapan Spicer, "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız. Türkiye hükümetinim ve halkının, daha fazla güvenlik riski oluşmasını önlemeye ve NATO müttefikimize korumaya ABD'nin kararlı olduğundan emin olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRK YETKİLİLERE TEMİNAT VERDİK"

Spicer ayrıca, Türkiye'nin daha fazla güvenlik riski yaşamasını önlemek için çalışacakları konusunda Türk yetkililere teminat verdiklerini ekledi.

YPG'lilerin Suriye Demokrat Güçleri aracılığıyla 'sınırlı bir miktarda silah ve mühimmat elde ettiğini' savunan Spicer, yeni politikalarıyla Rakka'da kıstırılan DEAŞ güçlerine karşı savaşmak için yeterli silahı sağlayacaklarını belirtti.

"SDG, RAKKA'YI ALMAK İÇİN EN ETKİLİ GÜÇ"

Spicer, ABD Başkanı Donald Trump’ın, YPG güçlerini ağır silahlarla donatma kararını Pazartesi günü onayladığını söyledi. Spicer, bu kararın Türk liderler ile görüşülüp görüşülmediği ve Türkiye’nin tepkisinin ne olduğu sorusuna verdiği yanıtta, "Cumhurbaşkanı ile görüşüp görüşmediğini ve bunu aktarıp aktarmadığını bilmiyorum. Başkanın, ABD Savunma Bakanlığı'na Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Kürt unsurlarının direk olarak silahlandırma yetkisi verdiğini biliyorum" dedi.

Spicer, bu kararın Rakka ve genel olarak Suriye’de, terör örgütü DEAŞ’a karşı açık bir zafer kazanmak için gerekli olduğunu savundu.

ABD ve koalisyon güçleri ile DEAŞ’a karşı işbirliği yapan SDG’nin yakın gelecekte Rakka’yı geri almak için sahadaki en etkili güç olduğunu söyleyen Spicer, "Koalisyon ortağımız Türkiye’nin güvenlik endişelerinin fazlasıyla farkındayız. Türk hükümetine ve halkına şu konularda güvence vermek isteriz: ABD, NATO müttefikini koruma ve yeni güvenlik risklerinin önünde geçme taahhüdünde bulunmaktadır" dedi.