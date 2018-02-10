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'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan Türkiye'deydi'

FBI eski çalışanı Sibel Edmonds, Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay’a konuştu.

Haber Merkezi | 10.02.2018 - 09:11..
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İran asıllı FBI eski çalışanı Sibel Edmonds, Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve son yıllarda tırmanan gerilim hakkında değerlendirme yaptı.

'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan Türkiye'deydi'

Amerika'da bir çok grup olduğunu ve bu grupların etkinliğini anlatan Sibel Edmonds, kimisinin Trump nefretiyle kimisinin çıkar güdüsüyle Beyaz Saray kararlarını sabote ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

PAPAZ DEĞİŞİMİ NEDEN OLMADI

"Türkiye-ABD ilişkilerini değil, ABD Başkanı’nı ve ABD’yi sabote ediyorlar. Erdoğan, “Verin sizdeki papazı, verelim bizdeki papazı”  demişti. Eğer bu iş Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve FBI’a kalsaydı, Gülen çoktan Türkiye’ye iade edilmişti.

CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve FETÖ gibi faktörler var. Düşünün, CIA o kadar etkili ki, Beyaz Saray’ın bile emir veremediği isimler var CIA’de.

FBI'DA EN ÇOK ARAŞTIRILAN İSİM: GÜLEN

Bakın, FBI’da, hakkında, suça ilişkin en çok dosya olan, araştırma yapılan isim Gülen. Ben FBI’da çalışıyorken, Gülen hakkında sürekli araştırma yapılıyordu. Ama gelin görün, FBI Direktörü Mueller gibi bir isim gelip dosyayı kapatabiliyor."

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