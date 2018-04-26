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Beyaz Saray'da 24 Nisan sorusu

ABD'de Başkan Donald Trump'ın "büyük felaket" açıklaması ABD basının da ilgisini çekti. Beyaz Saray'ın haftalık basın toplantısında gazeteciler sözcüyü açıklama konusunda sıkıştırdı.

DHA | 26.04.2018 - 11:05..
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları ile ilgili dün yaptığı yazılı açıklamanın, bu konuda daha önce yapılan başkanlık açıklamaları ile tutarlılık gösterdiğini söyledi.

BÜYÜK FELAKET AÇIKLAMASI

Sanders, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "Başkan Donald Trump, 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesiyle tam olarak ne demek istedi? Soykırım sözcüğünü kullanmadı. Kendisi Ermeni soykırımı iddialarına inanıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta, "Kendisi ile bu konuda ayrıntılı bir görüşme yapmadım. Ama şunu anlıyorum ki Başkan Trump'ın imzaladığı dünkü açıklama daha önce yapılan başkanlık açıklamaları ile tutarlılık gösteriyor" dedi.

TRUMP SOYKIRIM DEMEDİ

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' sözcüğünü kullanmaktan kaçınmasına karşın, o dönem yaşanan olaylara ilişkin sert bir dil kullanmış, bu açıklamalara Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde karşılık vererek "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz" demişti.

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