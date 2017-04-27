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Beyaz Saray’da Kuzey Kore zirvesi

Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda tüm ABD senatörlerine Kuzey Kore konusunda brifing verildi.

27.04.2017 - 08:01
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Beyaz Saray’da Kuzey Kore zirvesi

ABD Savunma Bakan Jim Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats’ tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer ile balistik füze denemesi konusunda geçmişteki bütün adımlarının başarısız olduğu ve Pyongyang’ın bölgenin istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

KUZEY KORE TEHDİDİ

Kuzey Kore’nin balistik füze programının ABD topraklarına gittikçe büyüyen bir tehdit oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kuzey Kore’nin nükleer silah peşinde olması acil bir ulusal güvenlik tehdidi ve en önemli dış politika önceliğidir. Görece gelmesinden sonra Başkan Trump Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti ile kapsamlı bir inceleme yapmamızı talep etti. Bugün Genelkurmay Başkanı Joe Dunford ile birlikte söz konusu incelememizi Kongre üyelerine takdim ettik. Başkanın amacı nükleer, balistik füze ve silahlanma programlarını durdurması için Kuzey Kore'ye ekonomik yaptırımlarla baskı uygulamak ve müttefik ve bölgesel ortaklarımızla diplomatik tedbirleri takip etmektir."

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