Beyaz Saray’da şüpheli paket alarmı

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin yaşadığı Beyaz Saray çevresinde tespit edilen şüpheli paket, alarma yol açtı. Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar durduruldu. ABD Gizli Servisi, Kuzey Bahçesi’nde bulunan şüpheli paket üzerine Beyaz Saray’a ulaşan tüm yolları trafiğe kapattı.

Gizli Servis (USSS) yaptığı yazılı açıklamada, "USSS şüpheli paketi inceliyor, güvenlik alanı oluşturuldu ve halk ile basın mensupları güvenli bir mesafeye çekildi." ifadesinde bulundu.

"ÇANTAMDA BOMBA VAR" DEDİ

Yerel kaynakların aktardığına göre bir adam, Beyaz Saray'ın etrafındaki tellere yaklaşıp, görevlilere çantasında bir bomba olduğunu söyledi. Görevliler derhal şahsı gözaltına aldı ve bomba imha ekipleri çantayı incelemeye aldı.

Washington yerel saatine göre 10.25'te giriş ve çıkışlar kapatılıp alarm durumuna geçilen Beyaz Saray'ın çevresinde, keskin-nişancı tüfekleriyle konuşlanan güvenlik güçleri görüldü.

Beyaz Saray Basın Birimi çalışanları da, güvenlik önlemleri nedeniyle soruşturma süresince dışarı çıkamayacak. Bu sırada bir bomba imha robotu, şüpheli çantayı incelemeye gönderildi.

İlk soruşturmanın ardından, şahsın hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Günlük programa göre, olaydan birkaç saat sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın basın toplantısı düzenlemesi planlanmaktaydı.

Başkan Trump ise olayın olduğu saatlerde, başkanlık resmi hesabından New York Times gazetesinin kendisi hakkında yalan haber yaptığını iddia eden twit'ler attı.

GÜVENLİK DURUMU NORMALE DÖNDÜ

USSS, olaydan iki saat sonra güvenlik durumunun normale döndüğünü açıklayarak, şüpheli paketin ortadan kaldırıldığını ve kapanan yolların açıldığını bildirdi. Gizli Servis ayrıca, şüphelinin gözaltına alınışı sırasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.