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Beyaz Saray'daki ilk Hanuka bayramına Kudüs damgası

Beyaz Saray'daki ilk Hanuka Bayramı kutlamasına katılan Trump, "İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz" dedi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 11:27..
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Beyaz Saray'daki ilk Hanuka bayramına Kudüs damgası

ABD Başkanı Donald Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatını verdikten bir gün sonra Beyaz Saray'daki Hanuka Bayramı kutlamasına katıldı.

Trump, "İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz" dedi.

Beyaz Saray'daki ilk Hanuka bayramına Kudüs damgası

İLK KEZ BAŞKAN YÖNETTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Yahudi bayramı Hanuka nedeniyle yapılan özel etkinliği ilk kez yönetti.

Önceki gün Trump'ın aldığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı yaklaşık 300 davetlinin katıldığı etkinliğe de damga vurdu.

Trump etkinliğin açılış konuşmasında "Bir nedenden dolayı bu odada çok fazla mutlu insan olduğunu biliyorum. Kudüs…Bu (etkinlik) bilhassa tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'daki ilk Hanuka bayramına Kudüs damgası

"KUDÜS'TEKİ SEVGİYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Konuşmasında Trump "Hanuka, dünya genelindeki Yahudi ailelerin geçmişin mucizelerini ve geleceğin umutlarını kutladığı bir zaman. İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz. Şu anda yaşananları ve Kudüs ile İsrail'in her yerindeki sevgiyi düşünüyorum" dedi.

TRUMP AİLESİ TAM KADRO

Etkinliğe Trump ailesi tam kadro katıldı. First Lady Melania Trump, kızı Ivanka, ile çocuları Arabella, Joseph ile Theodeore da katıldı.

Kudüs planının sorumlusu olan damadı Jared Kushner de törende hazır bulundu.

Beyaz Saray'daki ilk Hanuka bayramına Kudüs damgası


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