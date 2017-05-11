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Beyaz Saray'dan eski FBI direktörü hakkında açıklama

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Huckabee, ABD Başkanı Trump tarafından görevine son verilen FBI direktörü hakkında konuştu.

11.05.2017 - 04:03
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Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sözcü Yardımcısı Huckabee, Trump'ın önceki gün görevine son verdiği FBI Direktörü Comey ile ilgili soruları yanıtladı.

Amerikan kamuoyunda sürpriz olarak görülen karara ilişkin, "Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu." değerlendirmesini yapan Huckabee, Trump'ın bu kararı bir anda almadığını vurguladı.

Görev süresi boyunda Comey'nin birçok büyük hata yaptığını savunan Huckabee, Washington'da Comey'e olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ve bu güvenin yeniden tesis edilmesi için bu kararın alındığını ifade etti.

Beyaz Saray'dan eski FBI direktörü hakkında açıklama

"RUSYA SORUŞTURMASI DEVAM EDECEK"

Comey'nin görevine son verilmesinde "FBI'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının" etkili olduğu iddialarının sorulması üzerine Huckabee, "Başkan (Trump), Temsilciler Meclisi ve Senatoyu sonucu ne olursa olsun Rusya soruşturmasına devam etmeleri konusunda teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Rusya soruşturması ile Comey'nin görevine son verilmesi kararı arasında bir bağlantı olmadığını savunan Sözcü Yardımcısı, Beyaz Saray'ın söz konusu soruşturmayı yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

YENİ DİREKTÖR, SENATO'DA SORULARI YANITLAYACAK

Öte yandan Comey'nin yerine geçici olarak atanan Andrew McCabe'nin perşembe günü ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılması planlanan küresel tehditlerle ilgili bir oturuma davet edildiği ve McCabe'in oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayacağı bildirildi.

Daha önce tarihi belli olan ve Comey'nin katılacağı duyurulan oturuma, FBI Direktörlüğü görevine henüz iki gün önce geçici olarak atanan McCabe'in katılacak olması Amerikan kamuoyunda yarınki oturuma olan ilgiyi daha da artırdı.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE COMEY PROTESTOSU

Washington'daki Comey hareketliliği sürerken, sabah saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Trump'ın Comey'nin görevine son vermesini protesto etti.

Trump karşıtı pankartların açıldığı protestoya katılanlar, "ABD Başkanının Rusya soruşturmasından aklanamayacağını" ve "bundan dolayı Comey'yi gönderdiğini" savunan sloganlar attı.

Beyaz Saray'dan eski FBI direktörü hakkında açıklama
Beyaz Saray'dan eski FBI direktörü hakkında açıklama

Beyaz Saray'dan eski FBI direktörü hakkında açıklama

Beyaz Saray'dan eski FBI direktörü hakkında açıklama

Beyaz Saray'dan eski FBI direktörü hakkında açıklama

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