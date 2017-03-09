Beyaz Saray'dan İran'a provokatif eylem uyarısı

Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında İran botlarının engellediği Amerikan gemisinden Wikileaks'in sızdırdığı belgelere, Guantanamo'daki son durumdan Rusya ile ilgili tartışmalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın engellediği Amerikan keşif gemisiyle ilgili soruya cevap veren Spicer, Tahran yönetimini hedef aldı ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) gerekli tedbirleri alacağına işaret etti.

"Başkan (Donald Trump) yaşanan olayın farkındadır ve bunun tolere edilmeyecek provokatif bir eylem olduğu noktasında nettir. Pentagon da buna ilişkin uygun adımları atmak için gelişmeleri izliyor." şeklinde konuşan Spicer, konunun yakın takipçisi olduklarını ifade etti.

Pentagon, Hürmüz Boğazı'nda İran botlarınca, ülkenin "USS Invincible" askeri keşif gemisine yönelik önleme yapıldığını bildirmiş ve olayı "güvenli ve profesyonel olmayan bir yakınlaşma" şeklinde tanımlamıştı. Geminin kendisini daha fazla tehlikeye atmamak için yolunu değiştirdiğini ifade eden Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, botların gemiye 550 metreye kadar yaklaştığını bildirmişti.

SIZDIRILAN CIA BELGELERİ

Spicer, Wikileaks'in yayınlamaya başladığı belgelerle ilgili yorumunda, "Bu belgelerin orijinal olup olmadığını teyit edemem, ancak biliyorsunuz bunların hepsi önceki yönetim (Barack Obama) döneminde oldu." ifadelerini kullandı.

"Bu sızıntılar ülkemizin, güvenliğimizin ve huzurumuzun altını oyuyor." diyen Spicer, ortaya dökülen bilgi ve belgelerin Amerikan ulusal istihbarat ve ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendirebilecek hassas unsurlar olduğuna dikkat çekti.

WikiLeaks, önceki gün yayınlamaya başladığı belgelerde, CIA'nın dünya çapında yürüttüğü siber operasyonlarda kullandığı araç ve yöntemlerin yer aldığını ileri sürmüştü.

TRUMP-RUSYA İRTİBATI

Trump'ın yakın ekibinin seçim kampanyası döneminde Rusya ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin tartışmalarla ilgili bir soru üzerine Beyaz Saray Sözcüsü, "Şimdiye kadar istihbarat topluluğu böyle bir irtibatın olduğuna dair tek bir somut delil ortaya koymadı. Ancak medyada birbirinin tekrarı bir sürü yalan haberi görmeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Spicer, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın "Somut delil bulamadık" açıklaması yaptığını hatırlatarak "medyanın konuyu suistimal etmeye çalıştığını" savundu.

GUANTANAMO TARTIŞMASI

Spicer, Trump'ın, Obama döneminde salıverilen Guantanamo tutuklularının yeniden savaş alanına döndüklerine ilişkin açıklamasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Trump'ın açıklamasının doğru olduğunu savunan Spicer, "Guantanamo'daki tutukluların gönderilmesinin terörle mücadeleye zarar verdiği" görüşünü dile getirdi.

Eski başkanlardan George W. Bush döneminde mahkeme kararıyla birçok tutuklunun gönderildiğini kaydeden Spicer, Obama döneminde ise bu konunun siyasi bir öncelik haline getirilerek "Guantanamo'yu kapatacağım" vaadine dönüştürüldüğünü, ancak bunun da gerçekleştirilemediğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Obama'nın gönderdiği 122 kişinin yeniden savaş alanına döndüğünü iddia etmişti. Amerikan medyasında yer alan eleştirilerde ise Obama döneminde toplam 182 tutuklunun transfer edildiği ve bunlardan sadece 8'inin yeniden savaşa katıldığının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Basın toplantısının bir bölümünde yeni sağlık sistemi yasa tasarısıyla ilgili değerlendirmeler yapan Spicer, yeni tasarının vatandaşların sağlık harcamalarını düşürmeyi amaçladığını ve bu haliyle Kongreden geçeceğine inandığını kaydetti.