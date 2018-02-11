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Beyaz Saray'dan İsrail'e destek açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran ve Suriye karşısında İsrail'in kendini savunma hakkının desteklendiği belirtildi

AA | 11.02.2018 - 08:43..
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ABD yönetimi, İran ve Suriye'ye karşı İsrail'in kendini savunma hakkını desteklerken İran'ı bölgede "provokatif" eylemler gerçekleştirmekle suçladı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, ABD'nin sadık müttefikidir, biz İsrail'in İran destekli Suriye'ye ve Suriye'nin güneyindeki milislere karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz. İran ile müttefiklerini, provokatif eylemlerine son vermeye ve bölgesel barış yolunda çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ DE SAHİP ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in dün yaptığı yazılı açıklamada da "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'sının düştüğünü bildirmişti.

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