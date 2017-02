Beyaz Saray'dan medya devlerine ambargo

ABD Başkanı Donald Trump ile ana akım Amerikan medyası arasındaki "Yalan haber" tartışması büyürken, bugün Beyaz Saray'daki kayıt dışı basın toplantısına CNN Televizyon kanalı ile New York Times gazetesi kabul edilmedi.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Basın mensupları arasında şaşkınlıkla karşılanan kararın, detayları kısa sürede ortaya çıkarken CNN, New York Times, The Hill, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, BBC, Los Angeles Times ve New York Daily News kuruluşlarının Spicer'ın toplantısına alınmadığı kaydedildi.

AP VE TİME'DAN PROTESTO

Bu kararı protesto eden Associated Press haber ajansı ile Time dergisinin de içeri girmelerine izin verilmesine rağmen, toplantıya katılmadığı bildirildi.

Öte yandan ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters ve Bloomberg gibi medya kuruluşlarının temsilcilerinin ise toplantıya alındıkları ve Spicer'ın görüşmesini takip ettikleri belirtildi.

Beyaz Saray basın sözcülerinden Sarah Sanders ise yazılı bir açıklama yaparak, Spicer'ın toplantısını takip eden bir basın ekibinin zaten bulunduğunu, alınan kararın engelleme değil, bir düzenlemeden ibaret olduğunu vurguladı.

Ancak kararın bir tür "Yasak" olduğu yorumunu yapan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ise yaptığı açıklamada, kararı şiddetle kınadıklarını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SÖZCÜ SPİCER'DAN CNN'E SERT TEPKİ

Söz konusu kayıt dışı basın toplantısında da Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın dünkü haberinden dolayı CNN'e çok sert tepki gösterdiği ve "Bu haberin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını" savunduğu belirtildi.

Buna mukabil CNN yönetiminden yapılan açıklamada, "Bugüne kadarki yayıncılık anlayışını aynen sürdürecekleri" mesajı verildi.

CNN'İN TRUMP HABERİ

Dün akşam CNN'in yayınladığı özel haberde Beyaz Saray'ın, Trump'a yakın bazı isimlerin Ruslarla kurduğu ilişkiler hakkındaki haberleri sona erdirmesi talebini Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) geri çevirdiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray yönetimi Trump'a yakın isimlerle Rusların görüştüğü yönündeki haberleri "Tamamen yalan" şeklinde nitelendirmiş ve bu haberlerin mesnetsiz olduğunu savunmuştu.

Sabah saatlerinde muhafazakarların yıllık olarak düzenlediği konferansa katılan Trump da ABD medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirmiş, "Hepinizin bilmesini isterim ki sahte habere karşı bir savaş yürütüyoruz. Sahte haber halkın düşmanıdır demiştim, çünkü kaynakları yok. Kaynağı gizlenen haberler yapıyorlar, gerektiğinde ise kaynak üretiyorlar." açıklamasını yapmıştı.