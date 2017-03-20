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Beyaz Saray'dan Merkel'in elini sıkmayan Trump açıklaması

Trump, Merkel'in 'Tokalaşmak ister misiniz?' sorusuna kayıtsız kalmıştı. Beyaz Saray konuyla ilgili "duymamıştır" demekle yetindi.

20.03.2017 - 15:49
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Donald Trump Angela Merkel'in elini ilk karşılamada sıksa da iki liderin görüşme sonrası Beyaz Saray'da katıldığı fotoğraf çekimi sırasında gazeteciler iki liderden tokalaşmalarını istemişti.

Ancak Trump, Merkel'in 'Tokalaşmak ister misiniz?' sorusuna kayıtsız kalmıştı.

Beyaz Saray'dan Merkel'in elini sıkmayan Trump açıklaması

BEYAZ SARAY: DUYMAMIŞTIR

Eleştirilerin ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Alman dergisi Der Spiegel'e yaptığı açıklamada "Ben onun (Trump) soruyu duyduğunu sanmıyorum." dedi.

Trump Merkel'le el sıkışmadı-VİDEO

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