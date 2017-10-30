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Beyaz Saray'dan Rusya soruşturması açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu soruşturmayla ilgili olmadığını belirtti.

30.10.2017 - 22:33
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Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Rusya soruşturmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Sanders, Trump'ın seçim dönemindeki kampanya menajeri Paul Manafort ve Manafort'un iş ortağı ve kampanyadaki yardımcısı Rick Gates'in Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından suçlanması ve Trump'ın o dönemdeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos'un da Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan ifade verdiğini kabul etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'dan Rusya soruşturması açıklaması

"SORUŞTURMANIN TRUMP'LA HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Sanders, iddiaların Trump-Rusya bağlantısını gösterdiğine yönelik söylemleri kesin bir dille reddederek, "Bugünkü iddiaların Başkan Trump, Trump'ın seçim kampanyası ve kampanya aktiviteleriyle hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

Manafort ile ilgili olarak Mueller'in yaptığı suçlamaların Trump'ta herhangi bir rahatsızlık meydana getirmediğini belirten Sanders, "Manafort ve diğerleriyle ilgili olarak gündeme gelen suçlama ve iddialar, Trump'ın seçim kampanyasından önce olan şeyler." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'dan Rusya soruşturması açıklaması

"PAPADOPOULOS'UN GÖREVİ ÇOK SINIRLIYDI"

Sanders, Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan Papadopoulos'un, Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul etmesiyle ilgili de yorum yaptı. Sözcü, "Papadopoulos'un Trump'ın seçim kampanyasındaki rolü çok sınırlıydı ve gönüllü bir pozisyonda bulunmuştu. Yaptıkları kendisini bağlar ve kendi inisiyatifiyle yapmıştır." ifadesini kullandı.

Sanders ayrıca Trump'ın, Mueller'in Rusya soruşturmasına herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğini, savcıyı görevden almayı düşünmediğini, ancak soruşturmanın bir an önce tamamlanıp sona ermesi gerektiğine inandığını söyledi.

TRUMP'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Amerikan CNN kanalına konuşan Trump'ın avukatı Jay Sekulow, gündeme gelen suçlama ve iddiaların Trump ile herhangi bir ilgisinin olmadığını savundu.

Sekulow, "Bu iddiaların ve suçlamaların tamamı, ilgili kişilerin Trump'ın seçim kampanyasından önce ve ondan bağımsız olarak yaptıkları eylemlerle ilgilidir." değerlendirmesini yaptı. Trump'ın bugünkü gelişmeler konusunda "rahat" olduğunu belirten Sekulow, "Şimdiye kadar Trump kampanyası ile Rusya arasında gizli işbirliği olduğunu gösteren bir delil ortaya konmuş değildir." ifadesini kullandı.

MANAFORT VE GATES SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer yandan haklarındaki suçlamalar ışığında sabah saatlerinde FBI'ın başkent Washington'daki ofisine giderek federal yetkililere teslim olan Manafort ve Gates'in, çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Ayrıca mahkemede federal savcıların, Manafort'un 10 milyon dolar ödemesi ve 2 Kasım'daki duruşmaya kadar ev hapsinde kalması talebinde bulundukları ifade edildi.

Manafort'un, ABD'ye karşı komplo kurmak, para aklamak, kendisini yabancı ajan olarak kayıt ettirmemek ve vergiyle ilgili konularda eksik bildirim yapmak gibi 12 ayrı suçlamadan dolayı hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti.

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Özür dilerim ama bu (Manafort'a itham edilen suçlar), Paul Manafort Trump kampanyasına katılmadan yıllar önceydi. Neden sahtekar Hillary ve Demokratlara odaklanılmıyor? Ayrıca (Rusya ile Trump kampanyası arasında) Hiçbir gizli işbirliği yok!" ifadelerini kullanmıştı.

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