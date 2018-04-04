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Beyaz Saray: Suriye'deki operasyon sona yaklaştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Suriye'den DEAŞ'la askeri mücadele sonlandırılacak" denildi.

AA | 04.04.2018 - 18:15..
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasına karşın Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'dan tam tersi yönde bir açıklama gelmişti.

Beyaz Saray, dün yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında ABD yönetiminin Suriye konusunda aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

DEAŞ'LA SAVAŞ BİTECEK

Yapılan açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'a mücadele sona yaklaşıyor, askeri mücadele sonlandırılacak. DEAŞ'ın ortaya çıkmaması için işbirliği yapılmalı. ABD ve ortakları DEAŞ'ı bitirmede kararlı" ifadeleri yer aldı.

GELECEK PLANLARI...

Açıklamada, doğrudan Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik bir ifade kullanılmazken şu değerlendirmeye yer verildi:

"Suriye'de DEAŞ'ı yok etme askeri misyonu, DEAŞ'ın neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasıyla hızlı bir şekilde sonuna geliyor. ABD ile müttefikleri, Suriye'deki henüz ortadan kaldırılmamış küçük DEAŞ kalıntılarını yok etme görevine bağlıdır. (Suriye ile ilgili) Gelecek planları hakkında müttefiklerimiz ve dostlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Bölgedeki ülkelerin ve BM'nin, DEAŞ'ın bir daha asla ortaya çıkmamasına ve barışı sağlamaya yönelik çalışmasını bekliyoruz."

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