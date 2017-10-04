Beyaz Saray'dan Talabani taziyesi

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti. Talabani'nin ölümüüzerine Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"IRAK HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Açıklamada, "ABD, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve devlet adamı Celal Talabani'nin ölümü üzerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Saddam Hüseyin tiranlığından bugünkü anayasal demokrasiye geçiş sürecinde faydalı işler yapan Talabani'yi gerçek bir vatansever ve ortak olarak hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Talabani'nin ailesinin ve Irak halkının bu yas günündeki acısını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.