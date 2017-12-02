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Beyaz Saray'ı fareler bastı

ABD'nin yönetim binası Beyaz Saray'ı farelerin ve hamam böceklerinin bastığı ortaya çıktı.

AA | 02.12.2017 - 01:36..
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Eski bir yapı olması nedeniyle farelerin adeta Beyaz Saray'da cirit attığı bildirilirken, bazı tavanlarının aktığı hatta tuvaletlerinin de taştığı ifade edildi.

Amerikan Washington post gazetesinde yer alan ve ilk olarak NBC Washington kanalının yayınladığı "Beyaz Saray tadilat tutanaklarına" dayandırılan habere göre Beyaz Saray sakinlerinin yapıyla ilgili şikayetleri bir kez daha gündeme geldi.

Beyaz Saray'ı fareler bastı

TAVAN AKIYOR TUVALETLER TAŞIYOR

Habere göre Beyaz Saray'da bazı tavanların aktığı, bazı tuvaletlerin taştığı, bazı odalarda fare, hamam böceği ve karıncaların görüldüğü ve çalışanların düzenli olarak bu konularda ilgili çalışanlara tadilat talebinde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tadilat taleplerine göre, örneğin Beyaz Saray'ın kiler bölümüyle "Durum Odası" adı verilen özel güvenlikli odasına birçok kez farelerin girip çıktığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin odasında da karıncaların görüldüğü ve tedbir alınmasının istendiği belirtildi.

Beyaz Saray'ı fareler bastı

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