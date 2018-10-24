Beyaz Saray'ın bilinmeyen odaları: Solaryum bile var

Selen KALDIRIM/ [email protected]

ABD Washington eylateninin 1600 Pennsylvania Bulvarı'nda bulununan başkan konutu Beyaz Saray'la birçok kez tanıştık. ABD devlet başkanının her türlü işini görmek için girip çıktığı bu devasa kompleks 132 oda, 35 banyo, 412 kapı ve 28 şömineden oluşuyor. Ancak bize, binanın uzak noktalarında sıkışmış, daha az mütevazı olan çikolata dükkânı, fitness'ı, sineması ve diğer odalarından hiç bahseden olmadı. Gezemeyeceğimiz fakat görebileceğimiz Beyaz Saray'daki, bilinmeyen bu ilginç odaları öğrenmek için okumaya devam edin.

FOTOĞRAFLARLA BEYAZ SARAY'DAYIZ

ABD başkanına ev sahipliği yapan ve Amerikan demokrasisinin sembolü olarak sayılan Beyaz Saray’ı bizzat gezemeyeceğin için üzgünüm. Fakat tüm dünyanın çok yakından tanıdığı bu görkemli binanın birkaç odasını fotoğraflarla gezmek mümkün.

Başlıyoruz...

İNŞASINDA 400'TEN FAZLA KÖLE ÇALIŞTIRILDI

Beyaz Saray'ın inşası için 400'den fazla kölenin çalıştığını biliyor muydun? Yaklaşık iki yüz yıl önce, Birleşik Devletler yepyeni bir ülke olduğunda, insanlar başkanın nerede yaşaması gerektiği hakkında konuşmaya başladı. Başkan kuzeyde mi yoksa güneyde mi yaşamalıydı? Başkanın evi krallar gibi mi, yoksa daha basit bir ev mi olmalıydı? Başkan için ne tür bir evin inşa edileceğine karar verme vakti geldi. Bir komite, genç mimar James Hoban'ın önerdiği sade ama zarif bir tasarım seçti.

132 ODA, 35 BANYO, 28 ŞÖMİNE...

6 Seviyeye ayrılan konutta 132 oda, 35 banyo, 412 kapı, 147 pencere, 28 şömine, 8 merdiven ve 3 asansör var. White House mutfak, 1.000'den fazla kişiye 140'a kadar misafir ve ordövr yemek sunabilir. Dış yüzeyini kaplamak için 570 galon boya gerekiyor.

İşte ABD başkanlarının ülkeyi yönettiği devasa binanın içerisinden kareler.

55 KOLTUKLU SİNEMA SALONU

İlk ABD Başkanı George Washington, 1791'de Beyaz Saray'ın bulunduğu yeri seçmişti. Başkan Theodore Roosevelt ise Beyaz Saray'a 1901 yılında resmen adını verdi. İlk inşası için 232.372 dolarlık bir bütçe harcanan Beyaz Saray her başkan değişiminde tekrar restore edildi.

Yemşelil bahçesinin dört bir yanını saran devasa bina 6 bölümden oluşuyor. Batı terasında basın odası ve doğu terasında bir sinema salonu görüyoruz. 55 koltuk kapasiteli sinema salonu 1942 yılında açıldı. En büyük sinema tutkunu başkan kimdi diye soracak olursanız cevap kuşkusuz Jimmy Carter olacak. Carter, görevi boyunca bu salonda tam 400 film izledi.

SARAY İÇİNDE SARAY: ÖDEL BÖLMEDE ÇALIŞMA ODASI

Batı Kanadı'nda Başkanların kendi çalışma ofislerinin dışında ayrıca tuvalet, banyo ve mini mutfağı bulunan odaları da mevcut. Burası bir nevi çalışma odası fakat sandalye ve masadan çok daha fazlası var. Özel bir bölümde, başkanların daha sıcak bir ortamda bütün gece çalışmasını sağlayan bir dekorla hazırlanmış.

DONANMAYA ÖZEL RESTORAN

Aynı zamanda, Batı Kanadı'nın zemin katında, ABD Donanması tarafından işletilen küçük bir yemek tesisi olan Navy Mess veya White House Mess'i bulacaksın. Yemek odası yaklaşık 50 kişilik ve halka açık değil. Burada ABD donanması ve protokol için özel mönülerle hizmet ediliyor.

EGZERSİZ ODASI

Üçüncü kattaki Müzik Odası'nın yanında, cumhurbaşkanlarının ve ailelerinin günün herhangi bir saatinde egzersiz yapabileceği spor salonu duruyor; bildiğiniz fitness salonu. 1990'lardan önce, oda bir misafir odası olarak da kullanılmıştı. ÇİKOLATA DÜKKANI

Çikolata Dükkanı, Beyaz Saray'daki birkaç mutfaktan sadece biri. Residence'ın zemin katında yer alan Chocolate Shop, şeflerin Beyaz Saray için tatlı yaptığı yer. Aynı zamanda da; yıllık Paskalya yumurtalarının hazırlandığı ve her tatil mevsiminde binayı süsleyen zencefilli çöreği açtıkları mutfak bölümü oluyor. BOWLİNG SALONU BİLE VAR

Çikolata dükkanının yanında bir de bowling salonu var.

HARİTA ODASI

Residence'ın zemin katında bulunan Map(harita) Room, küçük sosyal toplantılar ve televizyon röportajları için kullanılıyor. Duvarlarda asılı duran kayda değer bir harita, Roosevelt dönemine hitap ediyor: Duvarda, Roosevelt'in ölümünden kısa bir süre sonra, 1945 baharında Almanya'nın son pozisyonlarını gösteren bir Avrupa haritası asılı. ÇİNİ ODASI

Çini Odası, 1917 yılında, Beyaz Saray'ın büyüyen Çin devlet koleksiyonunu saklamak için, ilk kez bayan Edith Wilson tarafından kullanıldı. Çinilerin buluştuğu bir kiler gibi düşünün.

ÇİÇEKÇİ

Çikolata ve bowling odalarından sadece birkaç kapı uzakta bulunan Beyaz Saray'ın çiçek odasında, devletin görevleri ve açılışları gibi resmi vesilelere ve aynı zamanda bina etrafındaki dekorasyon için çiçekler hazırlanıyor.

LYNDON'NUN KIZLARI SOLARYUMDA TAKILIYORDU

Üst katında bulunan Solaryum, cumhurbaşkanlarının ve ailelerinin rahatlamaya gittiği yer olarak kullanılıyor. White House Müzesi'ne göre, oda, alternatif olarak Mamie Eisenhower'ın partileri, Caroline Kennedy için bir anaokulu, Lyndon Johnson'ın genç kızları için bir bar, Rosalynn Carter için bir çalışma odası ve Clinton'ların masa oyunları oynayabilmesi için de kullanılmıştı. Richard Nixon ailesiyle birlikte solaryumu pek severmiş.

OYUN SALONU

Solaryum'a yakın bir kapının ardında, başkanların kafa dağıtmak için boş zamanlarında takıldıkları oyun salonunu görüyorsun.

KALİGRAFİ DAİRESİ

Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın ikinci katında yer alan grafik ve tat ofisi, Beyaz Saray hattatlarının resmi etkinlikler için davet, afiş gibi tasarımları hazırladığı yer olarak kullanılıyor. Her ayrıntı düşünülmüş. Görüntünün kalitesi için üzgünüm...

TRUMP YENİ DEKORUNA YAKLAŞIK 2 MİLYON HARCADI

Şimdilerde bu devasa konutun sahibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin günümüzdeki başkanı Donalt Trump. Trump, Beyaz Saray’ın mobilya ve diğer dekoru için tamı tamına 1.75 milyon dolar bütçe ayırdı. Sadece 5 bin dolar duvar kağıtlarına ödedi. Bu çılgın başkanın içeriye daha neler yaptırdığını siz düşünün.