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Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını Trump engelledi

Arizona Senatörü John McCain için Beyaz Saray yetkililerinin hazırladığı "övgü dolu" yazılı açıklamayı Trump'ın engellediği iddia edildi.

AA | 27.08.2018 - 06:35..
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Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayınlanmasını istemediği belirtildi.

Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını Trump engelledi

TRUMP İLE ARALARI BOZUKTU

Buna göre, McCain'in ölümünden önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellendi.

Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetindi.

Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı'nın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

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