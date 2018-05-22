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Beyaz Show dönemi bitti

Bir ekran klasiği haline gelen Beyaz Show dönemi kapandı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 07:26..
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Adı Beyaz Show ile özdeşleşen ve yıllar geçtikçe performansını kaybettiği yönünde eleştiriler alan Beyazıt Öztürk, ekran macerasını noktaladı.

BEYAZ'I KİBARCA YOLLADILAR

Konuyla ilgili "Beyaz Show defteri kapandı" başlıklı bir yazı kaleme alan HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, "Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesi de bundandı. Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı. Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş" ifadelerini kullandı.

İşte Doğan'ın yazısındaki ilgili kısım;

KANAL D MACERASI BİTTİ

"Kanal D'nin simge programlarından, olmazsa olmazlarındandı 'Beyaz Show'. Son yıllarda eski tadını vermiyordu belki ama alternatifi de yoktu. Beyaz zaman zaman yorulduğunu hissettirse de cuma akşamlarının tadı tuzuydu. İşte ekranlarımızın en uzun soluklu talk show'unun Kanal D macerası resmen bitti.

YENİ DÖNEMDE SICAK BAKMIYORDU

Doğan Ailesi'ne olan bağlılığı ve duygusal kişiliği herkesçe bilinen Beyaz'ın satış nedeniyle tadının kaçtığı, yeni sezonda ekranda olmaya sıcak bakmadığı zaten biliniyordu. Bir yandan yeni yönetimin elini rahatlatma niyeti de vardı."

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