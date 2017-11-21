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Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti.

21.11.2017 - 00:24
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İstanbul'da yaşayan Boşnaklar'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, saat 23.00 sıralarından programın yayınlandığı Fulya'daki televizyon kanalı binası önünde toplandı. Ellerinde bayraklar bulunan eylemciler, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Polis, televizyon binası çevresinde güvenlik çemberi oluştururken toplumsan müdahale aracı TOMA da hazır bekletildi.

Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, yaklaşık 1 saat süren eylemlerini İstiklal Marşı okuyarak sonlandırdı.

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu VİDEO

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

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