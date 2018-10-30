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Beyaz yaka nedir

Profesyonel iş hayatında çokça duyulan beyaz yaka kavramı, yönetici, memur ya da kısaca masa başı pozisyonunda çalışan kişilere verilen isimdir.

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İş hayatlarımızda en çok duyduğumuz şeylerin başında gelir beyaz yaka. Beyaz yaka bir iş grubu olmakla birlikte çalışan kişinin mevkisini, pozisyonunu, a da yaptığı iş hakkındaki bilgilerin edinilmesini sağlar.

Beyaz yaka bedensel değil daha çok zihinsel gücüyle masa başında çalışan kişilere verilen grup ismidir.

Beyaz yaka nedir

KİMLER BEYAZ YAKA OLABİLİR

Masa başında çalışan bu kişiler, memurdan yönetici pozisyonuna kadar her mevkideki çalışanları kapsar. El emeğine dayanmayan işlerde çalışan beyaz yaka daha çok idare, araştırma geliştirme işleriyle birlikte koordinasyon alanlarında faaliyet gösterir.

Beyaz yaka nedir

Bu grup teknolojiyi de ağırlıklı olarak kullanıyor. Beyaz yaka için üretim planlama, mühendislik, üretim yönetimi, kalite yönetim ve kontrol, laboratuvar, Ar-Ge, bakım onarım, depolama, sevkiyat, pazarlama ve satış başta olmak üzere pek çok farklı pozisyondan bahsedilebilir.

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