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Beyaz yakalılar Pendik-Kurtköy'de oturuyor

Bölge; Sabiha Gökçen Havalimanı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Dilovası sanayi bölgelerine yakınlığı nedeniyle daha çok tercih ediliyor.

22.05.2017 - 17:17
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Beyaz yakalılar Pendik-Kurtköy'de oturuyor

İstanbul'un değer kazanan bölgeleri arasında yer alan Pendik-Kurtköy hattının en çok tercih edilmesinin nedenleri araştırıldı.

Beyaz yakalılar Pendik-Kurtköy'de oturuyor

BÖLGE TALEP GÖRÜYOR

Beyaz yakalıların ilgi gösterdiği bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Dilovası sanayi bölgelerine yakınlığı nedeniyle daha çok talep gördüğü açıklandı.

Ayrıca Pendik-Kurtköy hattının özellikle bölgede çalışanlara İstanbul’da uygun fiyatlarla ve modern şartlarda ikamet etme imkanı sağlıyor.

Beyaz yakalılar Pendik-Kurtköy'de oturuyor

METREKARE FİYATLARI 3000 LİRADAN BAŞLIYOR

Bölgede metrekare fiyatlarının 3.000 liradan başladığı ve 3.600 ile 3.700 lira düzeyine kadar çıktığı belirtiyor.

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