Beyaz yakalılar Pendik-Kurtköy'de oturuyor

İstanbul'un değer kazanan bölgeleri arasında yer alan Pendik-Kurtköy hattının en çok tercih edilmesinin nedenleri araştırıldı.

BÖLGE TALEP GÖRÜYOR

Beyaz yakalıların ilgi gösterdiği bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Dilovası sanayi bölgelerine yakınlığı nedeniyle daha çok talep gördüğü açıklandı.

Ayrıca Pendik-Kurtköy hattının özellikle bölgede çalışanlara İstanbul’da uygun fiyatlarla ve modern şartlarda ikamet etme imkanı sağlıyor.

METREKARE FİYATLARI 3000 LİRADAN BAŞLIYOR

Bölgede metrekare fiyatlarının 3.000 liradan başladığı ve 3.600 ile 3.700 lira düzeyine kadar çıktığı belirtiyor.