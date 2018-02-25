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Beyazıt Camii’nde 2019’da teravih kılınacak

Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiren tarihi Beyazıt Camii’nde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

İHA | 25.02.2018 - 09:30..
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Beyazıt Camii’nde 2019’da teravih kılınacak

İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Hedefimiz, restorasyonu 2019 yılı Ramazan ayına yetiştirip, ilk teravih ile birlikte cemaatine kavuşturmak" dedi.

İstanbul’un fethinden sonra şehirde inşa edilen 2’nci büyük selatin Camii olan Beyazıt Camii’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Beyazıt Camii’nde 2019’da teravih kılınacak

Beyazıt Camii restorasyonu havadan görüntülendi

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sultan 2’nci Bayezid tarafından yaptırılan ve İstanbul’un önemli miraslarından olan Beyazıt Camii, İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Tarihi camide devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Beyazıt Camii’nde 2019’da teravih kılınacak

2019 RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇILACAK

Restorasyon kapsamında Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğünce atanan uzman kontrol heyetinden oluşan Bilim Kurulu tarafından caminin en özgün hali belirleniyor. 2012 yılında restorasyonuna başlanan camide, çiniler, camlar, kapılar, minareler, avlular, avizeler en ince ayrıntısına kadar incelenerek aslına uygun olarak restore ediliyor.

Restorasyonuna yaklaşık 29 milyon 750 bin lira civarında bir bütçe ayrılan Beyazıt Camii’nin ise 2019 Ramazan ayında tamamının ibadete açılması hedefleniyor.

Beyazıt Camii’nde 2019’da teravih kılınacak

RESTORASYON İÇİN 29 MİLYON HARCANACAK

Caminin kubbe kısmı açıldığında çok büyük statik problemlerle karşılaşıldığını söyleyen Sarı, ”Bunlar yine hocalarımızın yönlendirmesi ve raporları doğrusunda çelik gergilerle güçlendirmeler yapıldı. Yine ana kasnak etrafındaki boşalmış, çürümüş olan ahşaplar yenilendi. Zaman içerisinde bir takım bilinçsiz restorasyonlar olmuş, çimento ile sıvalar yapılmış. Bunlar daha sonra tespit edilip uygulamalara geçildi. Kubbedeki kalem işleri bitmek üzere. Gene kubbelerinde araştırmaları yapıldı. Üst kubbelerde yüzde 95 seviyesinde tamamlanmış oldu. Ahşap atölyemizde, detaylı ve ince işçilik gerektiren işlerimiz devam ediyor. Özel işlemden geçirilerek yine özgün haline kavuşturulmaya çalışılıyor. Kalem işleri de tamamlanmaya çalışılıyor. Güzel bir restorasyon yapılıyor, Hedefimiz, restorasyonu 2019 yılı Ramazan ayına yetiştirip ilk teravih ile birlikte cemaatine kavuşturmak. Toplamda yaklaşık 29 milyon 750 bin lira civarında bir harcama öngörüyoruz, tamamlanması için restorasyonun” diye konuştu.

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