Beyazıt Kütüphanesi 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı

MIPIM Awards 2017'de de Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon projesi bir ödülün sahibi oldu. Devlet Kütüphanesi, MIPIM'de 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

BEYAZIT KÜTÜPHANESİ, AMERİCAN ARCHİTECTURE PRİZE, WIN VE WAF ÖDÜLLERİNİ DE ALMIŞTI

Avrupa Komisyonu ve Mies van der Rohe Vakfı'nın ilan ettiği Mies van der Rohe Ödülü 2017'de finalist olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon Projesi'nin aldığı ödüller arasında; American Architecture Prize, WIN - World Interior News Awards ve WAF - World Arcitecture Festival gibi dünya çapında önemli ödüller bulunuyor.