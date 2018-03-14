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Beyazıt Kütüphanesi 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı

Cannes'ta düzenlenen MIPIM gayrimenkul fuarında Beyazıt Kütüphanesi 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

DHA | 14.03.2018 - 09:28..
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MIPIM Awards 2017'de de Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon projesi bir ödülün sahibi oldu. Devlet Kütüphanesi, MIPIM'de 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Beyazıt Kütüphanesi 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı

BEYAZIT KÜTÜPHANESİ, AMERİCAN ARCHİTECTURE PRİZE, WIN VE WAF ÖDÜLLERİNİ DE ALMIŞTI

Avrupa Komisyonu ve Mies van der Rohe Vakfı'nın ilan ettiği Mies van der Rohe Ödülü 2017'de finalist olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon Projesi'nin aldığı ödüller arasında; American Architecture Prize, WIN - World Interior News Awards ve WAF - World Arcitecture Festival gibi dünya çapında önemli ödüller bulunuyor.

Beyazıt Kütüphanesi 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı

Beyazıt Kütüphanesi 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı

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