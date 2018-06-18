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Beyazıt Öztürk'ün Barselona kaçamağı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, yıllar sonra bir kadınla görüntülendi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 06:58..
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Birkaç ay önce “Beyaz Show”u bitirip tatil için Amerika’ya giden Beyazıt Öztürk, önceki gün de Barselona’da ortaya çıktı.

SÜRPRİZİ VAR

Ünlü şovmen, şehrin en popüler plajı Barceloneta Beach’e çok yakın bir otelin balkonunda görüntülendi. Üstelik yalnız değildi, yanında genç bir kadın da vardı. Koyu bir sohbete dalan ikili, o sırada görüntülendiklerini bile fark etmedi.

Yeni sezon için sürpriz bir projesi olduğunu söyleyen Beyazıt Öztürk, ana cadde üzerindeki otelin birinci katında bulunan odasının balkonunda uzun süre cep telefonu görüşmesi yaptı.

Beyazıt Öztürk'ün Barselona kaçamağı

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