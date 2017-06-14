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Beydağ Baraj Gölü'ne binlerce yavru balık bırakılacak

Bakanlık tarafından İzmir'de geçimini gölden sağlayan balıkçıları desteklemek amacıyla Beydağ Baraj Gölü'ne 80 bin yavru balık bırakılacak.

14.06.2017 - 10:33
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014'te kurulan Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifine bağlı 50 balıkçının avlandığı gölde, sarı sazan, tatlı su levreği ve çim sazanı yaşıyor.

30 TON BALIK TUTULDU

Geçen yıl yaklaşık 30 ton balığın tutulduğu gölde, haziran ayı ile yeni sezon açılırken, ilk gün ağlara takılan yaklaşık 1,5 ton balık, yüzleri güldürdü.

80 BİN YAVRU BALIK...

DSİ göl, gölet ve barajlardaki mevcut balık stoklarının korunması, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı balıklandırma çalışmaları çerçevesinde, Beydağ Baraj Gölü'ne 80 bin yavru balık bırakacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Seferihisar Ürkmez'deki üretim tesisinde geçen yıl 1 milyon 300 balık üretildiğini belirtti.

BALIKÇILARA DESTEK

Bakan Eroğlu, "Geçimini Beydağ Baraj Gölü'nde avlanarak sağlayan balıkçılarımızı desteklemek maksadıyla 2016'da suya 60 bin balık atılmıştı. Bu yıl, bu sayıyı 80 bine çıkarıyoruz. 15 Temmuz tarihinden itibaren 80 bin sazan yavrusu daha göle bırakılacak." ifadesini kullandı.

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