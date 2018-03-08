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Beyin hücrelerinin yaşlanmasına Dbx2 geni neden oluyor

Beynin yaşlanmasında en önemli faktörlerden birinin Dbx2 geni olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 12:07..
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Kişi yaşını aldıkça beyin fonksiyonlarında da bir yaşlanma meydana gelebiliyor. Hatta beyindeki bazı nöronlar, diğerlerinden daha hızlı yaşlanmaya maruz bile kalabiliyor.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Merkezi İngiltere'de bulunan Babraham Enstitüsü'nden görevliler, Roma'daki Sapienza Üniversitesi doktorlarıyla bir işbirliği yaptı ve beyin hücrelerinin yaşlanmasıyla ilgili bir araştırma yaptı.

Beyin hücrelerinin yaşlanmasına Dbx2 geni neden oluyor

DBx2 GENİ ETKİLİ

Bilindiği üzere beyindeki hücreler ve nöronlar yaşlandığında veya öldüğünde yerine yenileri gelir. Ancak bu yaşlanmaya ve hücre ölümüne bir neden daha bulundu. Bunun nedeni ise Dbx2 olarak adlandırılan bir gen.

18 aylık ve 3 aylık fareler üzerinde deneyler yapıldı. Bu deney sonucunda 250 farklı gene rastlandı. Dbx2 geninin artmasıyla NSPC'lerin yani genç hücrelerin gerektiği gibi büyümesini veya çoğalması durdu.

Beyin hücrelerinin yaşlanmasına Dbx2 geni neden oluyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bilim insanları farelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda insan beynindeki hücrelerin nasıl geliştirilmesi ve gençleştirilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalara başladı.

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