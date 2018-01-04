taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.491
USD
3,7465
EURO
4,5264
ALTIN
159,33
PETR
67,9700

Beyin kanaması geçiren doktorun organları bağışlandı

Bursa'da beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybeden 48 yaşındaki doktor Faruk Kemal Sevilmiş'in organları bağışlandı.

AA | 04.01.2018 - 23:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 gün önce beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 48 yaşında doktor Faruk Kemal Sevilmiş'in organları ailesinin talebi üzerine bağışlandı.

Beyin kanaması geçiren doktorun organları bağışlandı

Faruk Kemal Sevilmiş

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

"HAYATI BOYUNCA HASTALARINA SAĞLIK DAĞITTI"

Organ bağışının önemine değinen Paralı, "Hayatı boyunca hastalarına sağlık dağıtan arkadaşımız öldükten sonra da insanlara can olmaya devam edecek. Organlarının bağışlanmasına izin veren yakınlarına şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yüksek İhtisas Hastanesi organ nakli cerrahlarından Atilla Satır ise Sevilmiş'in hayatını hastalarına adayan bir doktor olduğunu anlatarak, "Türkiye'deki yaklaşık 25 bin böbrek hastasının 2'sinin kurtulma imkanı olacak. Hastanın böbreklerini alarak 2 diyaliz hastasının yaşamına biraz olsun katkı sağlayacağız. Ayrıca karaciğeri de bir hastaya nakledilecek." diye konuştu.

Beyin kanaması geçiren doktorun organları bağışlandı

10 YIL DİYALİZ HEKİMLİĞİ YAPTI

Sevilmiş'in kardeşi Haluk Sevilmiş de ağabeyinin yıllarca acil servis, diyaliz bölümünde görev yaptıktan sonra mesleğine aile hekimi olarak devam ederken hayatını kaybettiğini söyledi.

Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan ağabeyinin yaşam mücadelesini kaybettiğini dile getiren Sevilmiş, şöyle devam etti:

"Buradaki doktorlar da bize organ bağışının önemini ve nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha sonra biz de ağabeyimin organlarını bağışlama kararı aldık. Ağabeyim 10 yıl kadar diyaliz hekimi olarak görev yaptı. Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi de zaten organ bağışının yapılması konusunda bizlere tavsiyede bulunuyordu. Biz de ağabeyimin ölümünden sonra insanlara yardımcı olmasını sağlamak için organlarının bağışlanmasını istedik."

Beyin kanaması geçiren doktorun organları bağışlandı


İlginizi Çekebilir
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti
Doğu Perinçek, Ece Üner'in sunduğu programda milyonlarca insanın katili Beşar Esad'ın, teröristlerle mücadele ettiğini iddia etti.
Amerika'da soğuk hava 17 can aldı
ABD'nin kuzeydoğu eyaletleri "Bombogenesis" nedeniyle kar altında kaldı. New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerinde, fırtınanın merkezi basıncı 53 milibar düştü.
Pompalı tüfekle polisi vuran kardeşler serbest bırakıldı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda Ümit U. ile kardeşi Okan U., bir polis memurunu pompalı tüfekle yaralamıştı.
Kocasına tarım ilacı vererek zehirledi
Denizli'de, yılbaşı gecesi eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren bir kadın, kocasına tarım ilacı verdi. Mahkemeye çıkarılan kadın cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM