Beyin kanaması geçiren kadın futbolcu hayatını kaybetti

Liselerarası kadın salon futbolu oyuncusu genç kız, maç öncesi fenalaştı. Sahada bulunan sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanacak olan maç öncesi ısınma hareketleri yaparken fenalaşan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi, aynı zamanda Gölcük Harp-İş Kadın Futbol takımı oyuncusu Zeynep Eroğlu, diğer futbolcuların fark etmesi üzerine, sahada bulunan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.