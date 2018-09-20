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Beyin ölümü gerçekleşen genç 6 kişiye umut oldu

Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan 23 yaşındaki Güney Dağaşan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Dağaşan ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı.

AA | 20.09.2018 - 07:37..
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İstanbul'dan Samsun'a gezmeye gelen Günay Dağaşan 16 Eylül'de Samsun Sinop karayolu Taflan mevkinde  trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Dağaşan, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Beyin ölümü gerçekleşen genç 6 kişiye umut oldu

AİLE BAĞIŞ KARARI ALDI

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek Dağaşan'ın organlarının alınması için harekete geçildi.

Günay Dağaşan'ın annesi Seda Buldan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada tek evladını kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti.

Oğlunun ölümünü kabullenmekte zorluk çektiğini belirten Buldan, "4 gündür ben çocuğumun beyninin bir hareketini bekledim. Bu sırada bu organ bağışını söylediler bana ve ben şöyle düşündüm: Benim çocuğuma eğer beyin nakli olsaydı, birisi beyninden bir parça benim çocuğuma verebilseydi, benim çocuğum yaşasaydı ben nasıl bir mutlu anne olurdum diye düşündüm. Ben çocuğumun organlarını bağışladım." dedi.

Beyin ölümü gerçekleşen genç 6 kişiye umut oldu

6 HASTAYA NAKİL GERÇEKLEŞECEK

Operasyon sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, aileye fedakar ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kazak, alınan organlardan kalbin, İzmir'e, karaciğerin İstanbul'a, iki böbrek ve korneaların Samsun'da organ nakli bekleyen 6 hastaya yaşam umudu olacağını söyledi.

Beyin ölümü gerçekleşen genç 6 kişiye umut oldu

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