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Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu

Afyonkarahisar'da gerçekleşen kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları 5 kişiye umut oldu.

İHA | 06.04.2018 - 06:54..
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Traktör kazasında yaralanan 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti. Adı açıklanmayan gencin ailesi organların bağışlanmasına izin verdi. Çıkan izin ile organ bekleyen 5 kişiye umut olundu.

Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu

15 GÜN ÖNCE YARALANDI

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 15 gün önce trafik kazasında yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organları, ailesince bağışlandı.

Adı açıklanmayan gencin organlarını almak için Ankara, Antalya ve Isparta’dan 12 kişilik sağlık ekibi, özel bir uçak ve ambulanslarla Afyonkarahisar’a geldi.

Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu

OPERASYON 4 SAAT SÜRDÜ

Ekip, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 saat süren operasyon sonunda gencin organlarını üç ekip tarafından alarak, illere götürüldü.

Gencin kalbi Ankara’da, bir böbreği ve korneası Antalya’da, bir böbrek Konya’ya ve karaciğerinin ise Isparta’da belirlenen hastalara nakledileceğini belirtti.

Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu

5 HASTAYA UMUT OLMASI BEKLENİYOR

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Yücel Erdoğan, "Ankara’dan 4, Isparta’dan 6 ve Antalya’dan gelen toplam 12 kişilik ekip buraya geldi. Isparta’dan gelen ekip, karaciğeri alacak. Böbreklerden biri ve kornea Antalya’ya gönderilecek. Kalp ise Ankara’dan gelen ekip tarafından alınarak götürülecek. Kalp, hızlı götürülmesi için özel bir uçakla Ankara’ya nakledilecek. Diğer organlar ise karayolu ile ambulanslarla ilgili illere götürülecek. Hastamızın ikinci böbreğinin kime nakledileceğiyle ilgili tetkikler devam ediyor. Gencimizin organlarının 5 hastaya hayat vermesini umuyoruz" diye konuştu.

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