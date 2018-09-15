Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları bağışlandı

Almanya’da yaşayan ve Ordu’ya gelen gurbetçi Fatma Baş, geçirdiği rahatsızlık sonrası Medical Park Ordu Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan bütün tedavilere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.





3 HASTA BEKLİYOR

Kadının ailesi, duyarlı bir örnek göstererek, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Samsun’dan gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik operasyonla Fatma Baş’ın karaciğeri ve iki böbreğini, üç hastaya nakledilmek üzere aldı.

Medical Park Ordu Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mithat Yağlı, yaptığı açıklamada hastanın beyin kanaması teşhisiyle hastanelerine başvurduğunu ve yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybettiğini aktardı.



