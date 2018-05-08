Beyin ölümü gerçekleşmek üzereyken hayata döndü

Trenton McKinley, Mart ayında sürdüğü el arabasının ters dönüp kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirmişti, kafatasında da yedi çatlak oluşmuştu.

YAŞAMASI ZOR DEDİLER

Doktorlar Trenton'un ailesine çocuklarının yaşamasının zor olduğunu ve organlarının da bağış bekleyen beş çocuk için uyumlu olabileceğini söyledi. Aile organları bağışlama kararı alarak gerekli evrakları imzaladı.

BİLİNCİ GERİ GELDİ

Doktorların yaşam destek ünitesinin fişini çekmeyi planladıkları günden bir gün önce Trenton'un bilinci geri geldi ve 13 yaşındaki çocuk hayata tutundu.