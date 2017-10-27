ABD'nin Georgia eyaletinde 16 yaşındaki genç kaleci Reuben Nsemoh, penaltı atışı sırasında kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya girdi. Nsemoh'un koçu Bruno Kalonji, darbenin ardından genç oyuncunun birkaç kez nefesinin kesildiğini söyledi.

AKICI İSPANYOLCA KONUŞMAYA BAŞLADI

Kalonji, "Kendine geliyordu fakat birkaç saniye sonra kusmaya başlıyordu. Hayatımda gördüğüm en üzücü durumlardan biriydi" dedi. Hastaneyekaldırılan genç futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi.

Birkaç saat süren müşahadenin ardından komadan uyanan Nsemoh, sarsıntıdan önce bildiği İngilizce'yi unuttuğunu ve daha önce hiç öğrenmediği bir dil olan İspanyolca'yı akıcı bir şekilde konuştuğunu söyledi.

Beyin sarsıntısı geçirip İspanyolca konuşmaya başladı VİDEO

İNGİLİZCEYİ YAVAŞ YAVAŞ HATIRLIYOR

Genç kaleci, uyandıktan birkaç gün sonra ise İngilizceyi tekrar hatırladığını ve İspanyolcayı unutmaya başladığını belirtti. Daha önce üç sarsıntı geçiren Reuben Nsemoh'nun şu an iyileşme aşamasında olduğu fakat hala profesyonel bir kaleci olmak istediği söylendi.

Nsemoh'un koçu Konji ise bu son kazadan sonra, maçlarda koruyucu başlık taktığı takdirde genç kaleciyi oynatacağını söyledi.

BENZERİ OLAY TÜRKİYE'DE YAŞANMIŞTI

Osmaniye'de güzellik merkezi sahibi olan Hatice Tatlıer, 4 ay önce bindiği aracın arka koltuğundan, bir anlık dikkatsizlik sonucu açılan kapıdan düşerek başını yere çarpmış, hastanede kendinde geldikten sonra Türçe'yi Rusça aksanla konuşmaya başlamıştı.



