Yaklaşık 10 gün önce şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran 2 çocuk babası Tuncay A., doktorlar tarafından konulan beyin tümörü teşhisi sonrası bunalıma girdi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Akşam saatlerinde çıktığı yürüyüşte Setbaşı Köprüsü korkuluklarına çıkan Tuncay A., kendisini yaklaşık 30 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay A., tedaviye alındı.
Tuncay A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beyin tümörü teşhisi konulan kişi, köprüden atladı VİDEO