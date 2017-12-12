Beyin yorgunluğu nedir

Beyin yorgunluğunun belirtileri genellikle Alzheimer hastalığı ile karıştırılmaktadır. Ancak alzheimer hastalığı genetik faktörlere dayanmıyorsa genellikle 65 yaş sonrası ortaya çıkmaktadır.

Beyin yorgunluğu ise özellikle yoğun iş yaşamı olan herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Beyin yorgunluğuna neden olabilecek birçok faktör bulunmaktadır.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN ŞİKAYETLER

Beyin yorgunluğunda en çok karşılaşılan şikayetler, unutkanlık, odaklanma sorunu, konsantrasyon eksikliği, algılama eksikliği, öğrenme ve ezberleme zorlukları, beyinde ağırlık hissi, dikkatsizlik, tahammülsüzlük ve çabuk sinirlenme gibi belirtilerdir.

Beyin yorgunluğundan kurtulmanın ve zihni temizlemenin en iyi yolu ise kişinin kendisine zaman ayırmasıdır.

NELER YAPILMALIDIR?

Beyin yorgunluğunun önüne tam olarak geçilememektedir. Onun yerine, beyinde biriken enerjiyi boşaltmak üzere aktivitelerde bulunmak ve beyne destek veren gıdalar tüketmek, bir nebze de olsa beyin yorgunluğunu engelleyebilmektedir.

İYİ GELEN BESİNLER

Her hastalıkta olduğu gibi, beyin yorgunluğunda da birinci derece tedavi yöntemi, beslenmedir. Fındık, ceviz, badem, çekirdekli kuru üzüm, yeşil sebzeler, böğürtlen, yaban mersini, somon ve sardalya balığı, üzüm suyu, elma, kepekli pirinç ve sıcak kakao beyin yorgunluğuna iyi gelen gıdalardır.

Beyin yorgunluğunda yer alan tedavi yöntemlerinin bir diğer çeşidi de, beslenme ile birlikte düzenli spor yapmaktır.

İşte beyin yorgunluğundan kurtulmak için yapılması gerekenler;

1- Bulmaca çözmek, puzzle yapmak beyin yorgunluğuna iyi gelir.

2- Rutin yaşamın dışına çıkın. Örneğin evinize hergün gittiğiniz yoldan gitmeyin, otobüsten bir durak önce inin ve yürüyüş yapın.

3- Günlük egzersizler yapın. Özellikle unutkanlık yaşamanızın önüne geçecektir.

4- Toprakla temas edin. Çıplak ayakla toprak üzerinde yürümek enerji atımı için iyi gelecektir.

5- Kahve ve çay da beyin yorgunluğuna iyi gelmektedir, ancak tüketirken aşırıya kaçılmaması gerekmektedir.

6- Havasız mekanlarda çok fazla zaman geçirmeyin.