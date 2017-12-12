taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.228
USD
3,8280
EURO
4,5052
ALTIN
152,95
PETR
65,5400

Beyin yorgunluğu nedir

Unutkanlık, algılama bozukluğu, dikkat eksikliği, gibi belirtilerle ortaya çıkan zihin yorgunluğu, iş ve sosyal yaşamı olumsuz etkiler.

  1. Haberler
  2. İpucu

beyin

Beyin yorgunluğunun belirtileri genellikle Alzheimer hastalığı ile karıştırılmaktadır. Ancak alzheimer hastalığı genetik faktörlere dayanmıyorsa genellikle 65 yaş sonrası ortaya çıkmaktadır.

Beyin yorgunluğu ise özellikle yoğun iş yaşamı olan herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Beyin yorgunluğuna neden olabilecek birçok faktör bulunmaktadır.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN ŞİKAYETLER

Beyin yorgunluğunda en çok karşılaşılan şikayetler, unutkanlık, odaklanma sorunu, konsantrasyon eksikliği, algılama eksikliği, öğrenme ve ezberleme zorlukları, beyinde ağırlık hissi, dikkatsizlik, tahammülsüzlük ve çabuk sinirlenme gibi belirtilerdir.

Beyin yorgunluğundan kurtulmanın ve zihni temizlemenin en iyi yolu ise kişinin kendisine zaman ayırmasıdır.

NELER YAPILMALIDIR?

Beyin yorgunluğunun önüne tam olarak geçilememektedir. Onun yerine, beyinde biriken enerjiyi boşaltmak üzere aktivitelerde bulunmak ve beyne destek veren gıdalar tüketmek, bir nebze de olsa beyin yorgunluğunu engelleyebilmektedir.

İYİ GELEN BESİNLER

Her hastalıkta olduğu gibi, beyin yorgunluğunda da birinci derece tedavi yöntemi, beslenmedir. Fındık, ceviz, badem, çekirdekli kuru üzüm, yeşil sebzeler, böğürtlen, yaban mersini, somon ve sardalya balığı, üzüm suyu, elma, kepekli pirinç ve sıcak kakao beyin yorgunluğuna iyi gelen gıdalardır.

Beyin yorgunluğunda yer alan tedavi yöntemlerinin bir diğer çeşidi de, beslenme ile birlikte düzenli spor yapmaktır.

İşte beyin yorgunluğundan kurtulmak için yapılması gerekenler;

1- Bulmaca çözmek, puzzle yapmak beyin yorgunluğuna iyi gelir.

2- Rutin yaşamın dışına çıkın. Örneğin evinize hergün gittiğiniz yoldan gitmeyin, otobüsten bir durak önce inin ve yürüyüş yapın.

3- Günlük egzersizler yapın. Özellikle unutkanlık yaşamanızın önüne geçecektir.

4- Toprakla temas edin. Çıplak ayakla toprak üzerinde yürümek enerji atımı için iyi gelecektir.

5- Kahve ve çay da beyin yorgunluğuna iyi gelmektedir, ancak tüketirken aşırıya kaçılmaması gerekmektedir.

6- Havasız mekanlarda çok fazla zaman geçirmeyin.

İlginizi Çekebilir
Forklift nedir
İnsan gücünün yetmediği ağır yüklerin taşınmasına yardımcı olan araca verilen bir isimdir.
Clicker eğitimi nedir
Sevimli dostlarımız kedi ve köpeklerle birlikte yaşarken daha rahat iletişim kurabilmek için bir takım eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerden biri de clicker eğitimi. Peki clicker eğitimi nedir?
Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir
Genç bir Toboroçi ağacı henüz yeşil olan gövdesiyle yaprakları henüz çıkmamış olsa bile fotosentez yapabilir.
Sismograf nedir
Toprak hareketlerini kaydeden ve deprem durumunda şiddeti kaydeden cihaza verilen isimdir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uçaktaki kuralların nedenleri

Uçaktaki kuralların nedenleri

4
Sizi osteoporozdan koruyacak 3 altın kural

Sizi osteoporozdan koruyacak 3 altın kural

0
Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

0
Bal parmak tatlısı tarifi

Bal parmak tatlısı tarifi

0
Yüz şekline göre makyaj: Kare yüz

Yüz şekline göre makyaj: Kare yüz

0
Çocuğunuzun yüzmesi için 5 neden

Çocuğunuzun yüzmesi için 5 neden

1
Pasif içicilik ve zararları nelerdir

Pasif içicilik ve zararları nelerdir

4