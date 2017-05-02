Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren, adı öğrenilemeyen bir geminin çektiği ve boş olduğu öğrenilen barç, akşam saatlerinde Beykoz Paşabahçe açıklarında su alarak battı. Çeken gemi, batan barçı bırakarak yoluna devam etti. Bildirilemsi üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, ters dönerek su yüzeyinde duran barç'ın etrafında teknelerle güvenlik önlemi aldı. Barç'ın gelen kurtarma teknesiyle firmanın göstereceği yere çekileceği öğrenildi.

BARÇ ŞEKLİNDEKİ GEMİ

Hareket etme ve sevk kabiliyetine sahip, az su çeken, geniş karinalı, yaklaşık olarak 250 ton yük taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı VİDEO













