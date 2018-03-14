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Beykoz sahili projesinin ihalesi sonlandı

Beykoz Meydanı Sahil Düzenleme İnşaatı'nın ihalesi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Buna göre Beykoz sahili 17 metre genişletilecek.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 16:37..
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Beykoz, Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu’nun ardından yepyeni bir sahil şeridine kavuşuyor. Beykoz sahili 550 metre boyunca, 492 kazıkla denize doğru 15-17 metre genişleyecek, yayalar kesintisiz yürüyüş keyfine kavuşacak.

Beykoz sahili projesinin ihalesi sonlandı

İMZALAR 23 ŞUBAT'TA ATILDI

“Beykoz Meydanı Sahil Düzenleme İnşaatı” ihalesi ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. İhaleyi kazanan Miraç-Yol firması ile 23 Şubat 2018 tarihinde proje için imzayı attı.

Beykoz sahili projesinin ihalesi sonlandı

11 BİN METRELİK ALAN OLUŞTURULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi”yle mevcut meydan ve sahil, 492 kazıkla 11 bin metrekarelik yeni dolgu alanı oluşturularak genişletilecek.

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