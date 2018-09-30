taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Beykoz sakinlerini korkutan yağış

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle Elmalı deresi taşarken, bir evin çatısı da düşen yıldırım nedeniyle alev alev yandı.

İHA | 30.09.2018 - 12:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Beykoz sakinlerini korkutan yağış

Beykoz Elmalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Beykoz sakinlerini korkutan yağış

"BÜYÜK BİR PATLAMA DUYDUK"

Olayı duyan bir vatandaş ise büyük bir ses duyduğunu belirterek, "Bir patlama duyduk, baktık çatı yanıyor. Yıldırım düşmüş. İçeridekiler kendi imkanlarıyla çıktı." dedi.

Beykoz sakinlerini korkutan yağış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İsrail ile İran asla savaşmaz'

'İsrail ile İran asla savaşmaz'

74
Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

7
'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı

'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı

8
Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

9
Şenol Güneş'ten sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine eleştiri

Şenol Güneş'ten sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine eleştiri

95
Rüzgarın etkisiyle düşen antenden son anda kurtuldular

Rüzgarın etkisiyle düşen antenden son anda kurtuldular

2
Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu

Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM