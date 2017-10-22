Beykoz'a şehit ateşi düştü

24 yaşındaki şehit Kemal Zeren'in Beykoz Yeni Mahalle Ali Bostan Sokak'ta yaşayan babası Mehmet, annesi Esme Zeren ve kardeşlerine acı haber, askeri yetkililer ile Beykoz Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Sucuoğlu ve Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu tarafından verildi. Bu sırada sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin duyulmasının ardından, eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, Zeren ailesine taziyelerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen Zeren'in cenazesinin yarın Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.