Beykoz’da bir adamın öldüğü 5 ay sonra anlaşıldı

Endonezya'yı bu sefer de yanardağ vurdu

1 TRT World Forum başladı TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World Forum hakkında, "Umuyorum ki bu forum, dünyada yaşanan çatışmaların çözümü için faydalı sonuçlar üretecektir." dedi.

2 Beşiktaş'ın forvet adayları Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin listesinde, Pelle, Giroud ve Origi bulunuyor.

3 Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek Yurt dışında birçok firmadan raporlama aldıklarını belirten Bakan Albayrak, "Milli aklımızı ortaya koyarak kurduğumuz ofisin başında biz varız" dedi.

4 Güney Çin Denizi'nde ABD ile Çin gerilimi Uydu fotoğrafları Çin savaş gemisi ile Amerikan Destroyer'ının çarpışmaya ne kadrar yakın olduklarını gözler önüne serdi.

5 Adana'da arazi kavgası sonrası cinayet kameralarda Adana'da devlet arazisinin kiralanması nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

6 Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı Rize'de sel felaketinde görüntüleri ortaya çıkan dere yatağındaki 7 katlı bina tepkilere neden olmuştu.