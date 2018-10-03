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Beykoz’da bir adamın öldüğü 5 ay sonra anlaşıldı

Beykoz’da yalnız yaşayan bir adamın, 5 ay önce öldüğü ortaya çıktı. Polis, incelemelerin ardından şahsın cesedini adli tıp morguna kaldırdı.

İHA | 03.10.2018 - 11:44..
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Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak’ta tek katlı bir evde yaşayan Zekeriya İ.’den (75) uzun süredir haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı.

5 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

İçeriden bir cevap gelmemesi ve kapının kilitli olması üzerine polis eşliğinde içeriye girildiğinde ise acı gerçek ortaya çıktı. Zekeriya İ.’nin 5 ay önce hayatını kaybettiği anlaşılırken, cesedinin de çürüdüğü görüldü.

Beykoz’da bir adamın öldüğü 5 ay sonra anlaşıldı

"EVE GİRDİĞİMİZDE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI"

Polisin ve savcının incelemelerinden sonra Zekeriya İ.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Zekeriya İ.’nin komşuları, “Uzun süredir haber alamıyorduk. Tek yaşıyordu. Eve girdiğimizde öldüğü ortaya çıktı.” dedi.

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