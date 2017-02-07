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Beykoz'da bir araç çatıya düştü

İstanbul Beykoz'da aracını park etmeye çalışan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca çatıya düştü. Kazayı yara almadan atlattı.

07.02.2017 - 15:40
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Çubuklu Mahallesi Dutluk Sokağı üzerinde aracını park etmek isteyen İlknur Şenol, fren yerine gaz pedalına basınca, yoldan çıkarak yol seviyesinin altındaki gecekondunun çatısına düştü.

Beykoz'da bir araç çatıya düştü

MUTFAKTA YEMEK YAPIYORDUM

Ev sahibi Zeliha Sıbıç ise "Mutfakta yemek yapıyordum. Bir anda büyük bir gürültü duydum. Kızım içeriden bağırarak bana doğru geldi. Kendimizi dışarı attık. Dışarı çıktığımızda evimizin çatısında aracı gördük. Büyük korku yaşadık" dedi.

Beykoz'da bir araç çatıya düştü

ARAÇ VİNÇLE ALINDI

Durumun polis ve itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı güvenli bir şekilde vinç yardımıyla evin çatısından aldı.

Beykoz'da bir araç çatıya düştü

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