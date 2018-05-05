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Beykoz'da değnekçi dehşeti

Beykoz'da değnekçilik yapan bir kişi para vermek istemeyen sürücüyü bıçakladı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan Mehmet Ali isimli şahıs her yerde aranıyor.

İHA | 05.05.2018 - 17:18..
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2 Mayıs günü Beykoz Kavacık’ta meydana gelen olayda boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden haksız para alan Mehmet Ali isimli şahıs, bir kişinin aracını park ettiğini görünce tezgahını bırakıp aracın yanına gitti.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

Aracını park eden kişiden para isteyen değnekçi, red cevabı alında dehşet saçtı. Para vermek istemeyen şahsı defalarca bıçakladı. Gözü dönmüş değnekçi, para vermek istemeyen Levent isimli şahsın arabasının camını kırarak tehdit etti.

Gözü dönmüş değnekçi, önce yumruk ve tekmeyle saldırdı sonrasında eline aldığı bıçakla araç sahibini ayağından defalarca bıçakladı.

Beykoz’da değnekçi dehşeti VİDEO

Beykoz'da değnekçi dehşeti

DÖVİZCİYE SIĞINDI YİNE DE KURTULAMADI

Ayağından defalarca bıçaklanarak kanlar içinde kalan Levent isimli şahıs, gözü dönmüş değnekçiden kurtulmak için bir dövizciye sığındı.

Saldırgan, elindeki bıçakla birlikte yaralı şahsın peşinden gelerek darp etmeye devam etti. Şehrin ortasında dehşet saçan saldırgan, "Sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın" diye bağırarak dükkana geldi.

Beykoz'da değnekçi dehşeti

BIÇAKLA ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT ETTİ

Şahsı dövizcide darp etmeye devam değnekçiyi, çevredeki vatandaşlar durdurmak istese de faydasız oldu. Uyarıları dikkate almayarak onlara doğru bıçakla giden gözü dönmüş değnekçi, vatandaşları bıçakla tehdit ederek uzaklaştırmaya çalıştı.

KAÇTI

Daha sonra tekrar dükkana gelen saldırgan, yerde kanlar içinde yatan şahsın eline basarak bıçakla boğazına doğru hamle yapması korku dolu anlara neden oldu. Şehir eşkıyası daha sonra yine bıçakla yüzüne vurarak adamın bulunduğu yerden ayrıldı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, şehir eşkiyasını her yerde aranıyor.

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