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Beykoz'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

DHA | 26.01.2018 - 06:55..
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Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 8 adrese baskın düzenlendi. Polis köpekleri de evlerde arama yaparken 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Beykoz'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Soğuksu Mahallesi Kaya Çıkmazı'nda 2 katlı binaya giren Özel Harekat Timleri ile Narkotik Polisleri birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar  yapıldı. Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde ve iki adet ruhsatız silah ele geçirildi.

Beykoz'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

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