Beykoz'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 8 adrese baskın düzenlendi. Polis köpekleri de evlerde arama yaparken 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Soğuksu Mahallesi Kaya Çıkmazı'nda 2 katlı binaya giren Özel Harekat Timleri ile Narkotik Polisleri birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar yapıldı. Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde ve iki adet ruhsatız silah ele geçirildi.